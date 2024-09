Feuerwehr Blieskastel Feuerwehr-Nachwuchs zeigt sein Können

Die Jungs und Mädchen, das wurde bei der Großübung deutlich, hatten während des Jahres viel Fleiß und Engagement in den theoretischen und praktischen Übungen der einzelnen Löschbezirke gezeigt. „Diese Übungen werden auch gemeinsam mit anderen Löschbezirken zusammen durchgeführt, so wie die Aktiven-Wehr dies in den Einsätzen auch macht. So wird jetzt schon in der Jugend-Feuerwehr geprobt, was später dann im Ernstfall auf die Retter zukommt. Hier muss dann Löschbezirks-übergreifend Hand in Hand gearbeitet werden. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass schon jetzt sich die Jugendlichen untereinander kennenlernen und mit Material und Geräten anderer Wehren vertraut machen“, sagte unserer Zeitung der Alschbacher Manfred Harz, der zusammen mit Georg Staab und Peter Tietz 1980 die Blieskasteler Jugendwehr ins Leben rief. Um das Genannte so richtig zu zeigen werde jedes Jahr eine Gemeinschaftsübung durchgeführt.