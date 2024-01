Feuerwehr Blieskastel Feuerwehr muss erneut Brand in einer Garage in Altheim löschen

Mit dem Stichwort „Brand von Unrat an Gebäude“ wurden die Löschbezirke Böckweiler, Brenschelbach, Pinningen sowie der Einsatzleitwagen aus Blieskastel-Mitte, gegen 12.45 Uhr nach Altheim alarmiert. Bereits auf Anfahrt meldeten die ersten Kräfte an die Integrierten Leitstelle eine große Rauchentwicklung – was einen größeren Brand vermuten ließ. Dies bestätigte sich auch unmittelbar nach Eintreffen der ersten Kräfte aus Böckweiler. Was ursprünglich als Brand vor dem Gebäude gemeldet war, entpuppte sich als Vollbrand im Untergeschoss einer zweistöckigen Garage. Das Feuer war nur über die Rückseite des Gebäudes zu erreichen. Im Garagenraum selbst brannten Holz und Baumaterialen. Durch die große Hitzeentwicklung bestand die Gefahr eines Übergriffs der Flammen auf das Wohnhaus. Von zwei Seiten begannen die Löscharbeiten. Inzwischen trafen auch weitere Einheiten am Einsatzort ein und unterstützten. Wegen der Grenznähe zu Rheinland-Pfalz wurden auch Kräfte der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land alarmiert. Die Feuerwehr Hornbach war mit der Drehleiter und Manpower zeitnah am Einsatzort.