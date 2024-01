Feuerwehr Blieskastel Feuerwehr zieht ihre Hochwasser-Bilanz

Der Bürgermeister der Stadt Blieskastel, Bernd Hertzler, welcher sich noch am Abend des Mittwochs und in der Nacht auf Donnerstag sowie am nächsten Morgen selbst immer wieder ein Bild der Lage vor Ort machte, dankte allen Einsatzkräften, welche aktiv in den Einsatz gebunden oder in Bereitschaft waren. „Wieder einmal zahlte es sich mehr als aus, zum kritischen Zeitpunkt ein funktionierendes Konzept wie den Gefahrenabwehrplan Hochwasser- und Starkregen in der Schublade zu haben, wenn man es braucht“, so Hertzler weiter. Anhand dieser verlässlichen Informationen könnten die Feuerwehr und der Bauhof potenziell zuerst gefährdete Bereiche lokalisieren und bereits vorsorgliche Maßnahmen treffen. So lobt die Feuerwehr auch nochmals die vorbildliche Zusammenarbeit auf Stadt- und Kreisebene mit den Bauhöfen. „Im Ernstfall kann man sich eben stets auf unsere Feuerwehren, in noch schlimmeren Lagen auch auf das Technische Hilfswerk und dem Katastrophenschutz des Saarpfalz-Kreises verlassen. „Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt, dem Bürgerbüro, dem Baubetriebshof und meinem Abwasserwerk war hervorragend. Wieder einmal zeigte sich, wie schnell trotzdem Naturgewalten das Leben und Alltag unserer Bürgerinnen und Bürger in Blieskastel in kürzester Zeit verändern und in Gefahr bringen können“, so Bernd Hertzler anschließend.