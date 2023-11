Seniorenheim in Blieskastel unter Aufsicht Feuerwehr wacht über das „Haus am Berg“

Im Rahmen einer gesetzlich erforderlichen Gefahrenverhütungsschau ist vor einigen Tagen in dem Blieskasteler Seniorenzentrum Haus am Berg Nachbesserungsbedarf beim baulichen Brandschutz, insbesondere bei der Brandmeldeanlage festgestellt worden. Der erforderte nach Angaben der Kreisverwaltung als Untere Bauaufsichtsbehörde ein direktes Handeln. Seit dem späten Freitagnachmittag, unsere Zeitung berichtete, steht auf dem Parkplatz vor dem Seniorenzentrum gegenüber der Schlosskirche ein Tank-Löschfahrzeug der Blieskasteler Wehr. Das warf in der Bevölkerung Fragen auf. „Das Seniorenheim steht nicht vor einer Evakuierung. Zur vorläufigen Kompensation wurde am Freitag, 3. November, eine Brandsicherheitswache durch die Freiwillige Feuerwehr Blieskastel angeordnet. Diese Anordnung ist wirksam, bis der Brandschutz durch den Betreiber wieder nach den gesetzlichen Vorgaben gewährleistet ist“, so der Saarpfalz-Kreis in einer Presseerklärung am gestrigen Dienstag. Eigentlich hätten die Mitarbeiter und Bewohner das Heim sofort verlassen müssen. Dies hatte zumindest die Untere Bauaufsicht beim Kreis wegen des mangelnden Brandschutzes angeordnet.