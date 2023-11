Seniorenheim in Blieskastel Feuerwehr bewacht das Blieskasteler „Haus am Berg“

Blieskastel · Seit dem späten Freitagnachmittag steht auf dem Parkplatz des Blieskasteler Seniorenzentrums „Haus am Berg“ ein Tank- Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Blieskastel-Mitte. In der Barockstadt wird deshalb über das Seniorenzentrum gegenüber der Schlosskirche gesprochen, und es werden Vermutungen angestellt, zumal auch Wehrleute rund um die Uhr im und am Gebäude in je einer Sechs- Stunden- Schicht Dienst verrichten.

07.11.2023 , 16:46 Uhr

Eine behördlich angeordnete Brand-Sicherheitswache stellt die Feuerwehr Blieskastel Mitte im Seniorenzentrum Haus am Berg. Foto: Hans Hurth

Von Hans Hurth