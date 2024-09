Flüchtlingsunterkünfte in Blieskastel Erneut Feueralarm im Klosterweg

Am Sonntagnachmittag (8. September) war Großeinsatz im Klosterweg. Mal wieder, denn es war der dritte Feuerwehreinsatz in 14 Tagen im „Haus der Integration“ (wir berichteten). An diesem Sonntag rückte die Feuerwehr wieder mit Drehleiter und mehreren Löschfahrzeugen im Klosterweg an. Mit dabei auch die Fahrzeuge der Löschbezirke aus Webenheim und Blickweiler.