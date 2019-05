Brand : Feuer zerstört in Blieskastel Wahlwerbe-Figur aus Stroh

Feuerwehrleute beim Löschangriff auf die brennenden Strohballen. Foto: Marco Nehlig

Blieskastel Die Feuerehr Blieskastel-Mitte musste in der Nacht zum Samstag gegen 0.37 Uhr in der Nähe des Rathauses eine brennende Strohfigur löschen. Gleich mehrere Anrufer hatten den eine enorme Rauchsäule und einen großen Feuerschein in der Nähe des Verkehrskreisels gemeldet.

Den ersten Feuerwehrfahrzeugen zeigte ein Feuerschein im nächtlichen Himmel den Weg zur Brandstelle. Vor Ort stand eine übergroße Strohfigur, bestehend aus mehreren Rundballen übereinander, in Flammen. Diese Figur war zum Aufbau einer großen Partei-Werbefigur gedacht und sollte im Laufe des Samstags geschmückt werden. Auch die in direktem Umfeld geparkten Fahrzeuge waren durch die Hitze und Wärmestrahlung gefährdet. Zwei Trupps hatten das Feuer innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle.

Die große Strohfigur stand bei Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges bereits voll in Flammen. Foto: Marco Nehlig