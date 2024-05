Fest in Blieskastel Auf dem Luitpoldplatz wird an diesem Samstag gefeiert

Der bundesweite Aktionstag soll die Ziele und Konzepte der Städtebauförderung der Öffentlichkeit vorstellen. Bürgerinnen und Bürger sollen gleichzeitig zum Informieren, Diskutieren und Mitmachen eingeladen werden, um aktiv an der Entwicklung ihrer Stadt mitzuwirken. Zum zweiten Mal beteiligt sich Blieskastel am bundesweiten Aktionstag. Nach der erfolgreichen Umgestaltung der Metzgerei Derschang in die Stadtbücherei im vergangenen Jahr geht es jetzt um die Neugestaltung des Luitpoldplatzes in der Blieskasteler Altstadt.