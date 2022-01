Gewürze aus Niederwürzbach : Erlesene Gewürze aus Niederwürzbach

„Golden Spices“ heißt das Unternehmen, in das Josef Schnur seine jahrzehntelange Erfahrung als Metzgermeister und Vertriebsexperte investiert.

Man kann Josef Schnur mit Fug und Recht eine stattliche Person nennen, und aufgrund seiner Herzlichkeit und Freundlichkeit in den Verkaufsgesprächen ist er auch durchaus sehr bekannt in der Region. Im beschaulichen Allmend in Niederwürzbach ist der Sitz seiner Gewürzfirma „Golden Spices“. Nur beste naturreine Zutaten, keine Konservierungsstoffe, und kreative Mischungen sind die Elemente des Erfolgsrezepts, mit dem Josef Schnur für seine Produkte wirbt. Der Unternehmer hat als Metzgerlehrling (damals hieß das noch so) in der St. Ingberter Traditionsmetzgerei Müller in der Kaiserstraße begonnen. Mit knapp 20 Jahren legte er seine Meisterprüfung im bayrischen Landshut ab und war seinerzeit der jüngste Metzgermeister im Saarland. Ab diesem Zeitpunkt war er Verkaufsleiter in der St. Ingberter Metzgerei, in der er ausgebildet worden war. Von dort wechselte er zu einer Mainzer Gewürzfirma, eine der größten und erfolgreichsten in der Branche. Zunächst war Schnur für den Verkauf der Gewürze im Saarland und in Rheinland-Pfalz zuständig, später war er für den weltweiten Vertrieb der Mainzer Produkte zuständig. Vor allem bereiste Josef Schnur die einstigen Staaten und Regionen der früheren Sowjetrepublik. Die UdSSR war auseinandergebrochen, alles war im Wandel, und der Würzbacher Vertriebsexperte nutzte die Gunst der Stunde: „Es gibt keinen Staat der früheren Sowjetunion, den ich nicht bereist habe“, erinnert sich Schnur noch heute an diese auch für ihn bewegende Zeit. Er kann unendlich viele Geschichten erzählen über Land und Leute im Osten. Er war dabei, als in Moskau der erste McDonald-Laden aufging, er hat auch viele reichen und superreichen Leute und Oligarchen in dieser Zeit kennengelernt. Und er betont immer wieder die überschwängliche Herzlichkeit und die große Gastfreundschaft der Bevölkerung dort. Und lachend fügt er hinzu, dass diese Zeit auch für seine Leber „sehr herausfordernd“ war, schließlich mussten Geschäftsabschlüsse immer mit reichlich Wodka gefeiert werden.