Böckweiler hat jetzt eine im Innnern sanierte Kirche : Nun sieht das Gotteshaus wieder proper aus

Böckweiler „Der Ort ist nicht nur touristisch ein kunsthistorischer Ort, ein Denkmal, er ist vor allem eine Kirche im Dorf, die darauf hinweist, dass Gott bei uns ist und Gottes Wort zu hören ist.“ Mit diesen Worten definierte Dekan Peter Butz, Zweibrücken, die umfangreich im Innern sanierte romanische Stephanuskirche in Böckweiler.

Dass die veranschlagten 181 000 Euro nicht reichten, dass die Kosten auf etwa 310 000 Euro in die Höhe schnellten, dafür sorgte insbesondere der neue Bodenbelag, da die alten Platten nicht mehr zu restaurieren waren. Verwandt wurde Sandstein aus den Vogesen, der sich von der Farbgebung und Konsistenz her am besten eignete. Hinzu kamen eine neue Beleuchtung, Sitzheizung in den Bänken, die Sanierung der Fenster mit von Nässefühlern. Sie sorgen dafür, dass, wenn erforderlich, sich die Fenster zum Lüften automatisch öffnen. Auch wurde die Treppe zur Kanzel erneuert und ein neuer Kronleuchter angebracht. All das wurde unter Leitung des Zweibrücker Architekten Gerhard Müller unter dem strengen Blick des Landesdenkmalamtes umgesetzt.