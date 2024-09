Singfest in Breitfurt Feier-Sing-Abend an Breitfurts Kirche

Im Mittelpunkt stand das neue blaue Liederbuch „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“, ein 124 Lieder umfassendes Ergänzungswerk zum evangelischen Gesangbuch. Es bietet eine Fülle neuer Lieder in deutscher, französischer, englischer und spanischer Sprache, die gemeinsam gesungen und so einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wurden. Die rund 20 Sängerinnen und Sänger der Singgemeinschaft, die seit einem Jahrzehnt unter Concemius’ Leitung stehen, hatten einen vielfältigen Querschnitt aus dem neuen Repertoire mitgebracht. Neben bekannten Titeln wie „Leben aus der Quelle, leben nur aus Dir“ und Clemens Bittlingers Segenslied „Sei behütet auf deinen Wegen“ erklangen auch moderne Adaptionen wie „Bist zu uns wie ein Vater“, eine neue Variante des Vaterunsers, sowie das afrikanisch inspirierte „Singt Amen! Wir preisen Gott, den Herrn“. Die musikalische Begleitung war eigens für die Veranstaltung zusammengestellt worden: Steffi Concemius (Gesang), Susanne Grünholz und Ralf Gab (Gitarre), Wolfgang Kafitz (Keyboard) und Lothar Haas (Cajon). Die Gruppe verlieh den Stücken einen lebendigen und stimmungsvollen Klang. Die Resonanz auf den Abend war groß, viele Mitsingende aus benachbarten Gemeinden waren gekommen, um sich von der musikalischen Vielfalt und der besonderen Atmosphäre inspirieren zu lassen. Es war ein Abend, der Menschen unterschiedlichster Altersgruppen und Hintergründe zusammenführte und eine Brücke zwischen traditionellem Gemeindeleben und neuen Formen der Gottesdienstgestaltung schlug. Pfarrerin Tatjana Falk-Reifarth rundete den Abend mit einfühlsamen Texten ab. Unter anderem rief sie dazu auf, die Leichtigkeit des Lebens zu genießen, das Herz zu öffnen und dem Wesentlichen Raum zu geben. Ihre Worte passten perfekt zur sommerlichen Stimmung des Abends und regten die Anwesenden zum Nachdenken und Innehalten an.