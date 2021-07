FDP Blieskastel : FDP gegen „Rabattschlacht“ beim Bauland in Blieskastel

Blieskastel/Mimbach In die Diskussion um die Bauland-Vermarktung in einem Baugebiet im Stadtteil Mimbach hat sich jetzt auch die FDP Blieskastel eingeschaltet. „Die Stadt geht die Familienplanung der zukünftigen Einwohner Blieskastel nichts an“ schreibt die FDP in ihrer Stellungnahme zum Streit zwischen CDU und SPD bezüglich des Verkaufs der Grundstücke in Mimbach.