FDP Blieskastel : FDP will Vorgehen gegen Verkehr auf Feldwegen

Blieskastel Die FDP Blieskastel hat die Stadtverwaltung aufgefordert, Maßnahmen gegen Verkehrsrowdys auf den Feldwegen oberhalb von Webenheim und Mimbach zu ergreifen. Mehrere Anwohner hätten berichtet, dass möglicherweise Berufspendler die Feldwege nutzen, um die Anfahrt nach Blieskastel aus Zweibrücken/Mittelbach kommend zu verkürzen, so Stadtratsmitglied Ralf Armbrüster.

Nach Berechnungen der FDP könnte man bei derzeitigen Benzinpreisen durchaus 300 Euro jährlich sparen, wenn man die offizielle Anfahrt über Böckweiler abkürzt. Aber auch für motorisierte Freizeitaktivitäten würden die Wege genutzt. „Ein Anwohner in Mimbach war sehr aufgebracht, nachdem er auf einem Feldweg durch Raser fast überfahren wurde“, berichtet Armbrüster von einem abendlichen Spaziergang. Offensichtlich handele es sich nicht um seltene Einzelfälle, dass die Feldwege mit teils hoher Geschwindigkeit befahren würden. Die Partei hat daher eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt. Darin heißt es unter anderem, dass man auch mobile Kameras in Betracht ziehen sollte, um das illegale Befahren der Wege zu ahnden. Auch das Ordnungsamt oder die Polizei könnten aufgefordert werden, zu den typischen Zeiten (morgens von 6 bis 9 Uhr und abends von 16 bis 21 Uhr) unregelmäßige Kontrollen zu etablieren, so dass jemand, der die Strecken befahre, auch mit Konsequenzen rechnen müsse.