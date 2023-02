Fastnachtssitzung in Blickweiler : Die „Pulvernacht“ bot Show, Musik und Tanz

Blickweiler Der noch junge Blickweiler Karnevalsverein hatte für seine Veranstaltung ein neues Format gewählt.

Unter rhythmischem Klatschen marschierte Präsident Marco Hillinger mit seinem Elferrat in die Halle und präsentierte als Moderator zusammen mit dem Organisationsteam in den Original-Kostümen die Mottos der elf Jahre bei den bisherigen Shows des 2010 gegründeten Vereins. Zur Premiere begrüßten die Pulverblättcher, nach Überschreiten des roten Teppichs durch die Besucher, die Gäste in Blickywood in Anlehnung an die berühmte Filmstadt bei der Nacht der Oscars. Eine Jahr später wurde die Halle zur Manege beim Zirkus Blic-Blac, 2012 entführten Präsident Hillitonga und seine Massai- Krieger die Narren nach Afrika, 2013 hieß es Blicklantis in der Unterwasserwelt. Zurück in die 80er Jahre lautete das ideenreichen Programm 2014 mit dem Motto Let’s Blick’n Roll, 2015 ging es in den Orient mit Hatschi Halef Hilli in 1001- Nacht, mit Looping Hilli als Chef gastierte 2016 ein Jahrmarkt der Narren, zu den Blickolin- Mönchen nach Bangkok führte 2017 der Weg, 2018 knallten die Faschingskorken in der Welt der nordischen Blickinger, die Jahre vor dem elfjährigen Jubiläum kamen heiß und kalt daher- einmal bei der Blixpedition in den Dschungel und dann zur Eiszeit zu den Eskimos.