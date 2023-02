Fastnacht in Blickweiler : „Pulverblättcher“ bitten in Blickweiler zum Ball

Blickweiler Bei der ersten „Pulvernacht“ am kommenden Samstagabend in der Kulturhalle steht die Tanzfläche im Mittelpunkt.

Nach zwei Jahren Pause hat sich der Karnevalverein (KV) „Die Pulverblättcher“ Blickweiler kurzfristig was Neues einfallen lassen. Nicht wie die Jahre zuvor zur Kappensitzung wird für den kommenden Samstag, 18. Februar, eingeladen, erstmals steigt in der Kulturhalle die Blickweiler Pulvernacht. „Neben Live-Musik und Tanz stehen Showauftritte und Sketche auf dem Programm. Auch Tim Pälzer (Thomas Winkler) steigt in die Bütt. Für Musik und Stimmung sorgen Dany und Band“, blickt Vereinschefin Nadine Clemens voraus.

Die Halle wurde diesmal mit Steh- und Sitztischen ohne feste Plätze eingerichtet, im Zentrum steht die Tanzfläche. Seit Mitte der 50er Jahre lud der Musikverein Blickweiler als Ausrichter jeweils zu zwei Kappensitzungen ein, Fred Graus, Harry Rung sowie Walter und Hans Hurth führten lange Jahre als Elferratspräsidenten durchs Programm, unvergessen in der Bütt waren Sigrid Sieber und das Duo Willibald Becker/Wolfgang Sendrowski. Im Jahre 2008 übernahm, noch beim Musikverein, Marco Hillinger das Mikrofon bei einer närrischen Reise ins Weltall, und 2009 wurde die Kulturhalle zur Narrhalla Burg Blickfels. 2010 startete dann der neugegründete Karnevalsverein „Pulverblättcher“ seine Fastnachtsshows. „Wir machen bewusst keine klassische Kappensitzung, sondern eine Fastnachtsshow mit jährlich wechselndem Motto, entsprechenden Kostümen und einem Wink zu Blickweiler“, sagte unserer Zeitung Marco Hillinger, auch heute bewährter Moderator. Zur Premiere begrüßten die Pulverblättcher die Gäste in Blickywood in Anlehnung an die berühmte Filmstadt. Dabei stellte sich, neben der Garde um Michelle Mauz bei der Nacht der Oskars, nach Jahren der Abstinenz wieder eine Minigarde vor. In der Bütt erfreuten die Kaschtler- Duos Kurt Collet/Horst Klein und Peter Rebmann/Alex Weißbrodt. Eine Jahr später wurde die Halle zur Manege beim Zirkus BlicBlac, Tim Pälzer Winkler sorgte erstmals für Schenkelklopfer. Umjubelt Jolina Clemens mit der Minigarde sowie die Aktiven- Garde, beide mit jeweils 22 Tanzfreudigen. „Dass wir viele Mitwirkende aus den umliegenden Orten haben, wirkt sich auch auf die Zahl der Besucher aus“, hat Nadine Clemens ausgemacht, die auch stets die Tänze federführend einstudiert.