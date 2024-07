Cancel Culture Fastnacht ohne Indianerkostüme? Karnevalsverein-Präses Elmar Becker hält das für „Quatsch“

„Ein echtes Blieskastler Original. Wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden“, hört man oft in der alten Barockstadt, wenn der Name Elmar Becker fällt. Der 61-Jährige ist zwar ein gebürtiger Homburger, kam jedoch im Alter von drei Jahren in die Stadt an der Blies. „Ich bezeichne mich selbst, wenn ich mal außerhalb bin und jemand fragt, wer ich bin oder was ich schaffe, immer als der Elmar von Blieskastel.“ Das sei sozusagen seine Berufsbezeichnung, erzählt der erfolgreiche Gastronom schmunzelnd. Sein Blieskastel liebt er in erster Linien wegen der Menschen. „Ich kenne sie alle und alle kennen mich“, sagt er. Außerdem liebt er seinen Flecken Heimat wegen der wunderschönen Landschaft und die Kernstadt wegen ihrer mannigfaltigen Denkmäler. „Fast an jedem Haus ist eine Tafel angebracht, wir haben den Herkulesbrunnen, das weiße Haus, die Orangerie“, zählt er einige Beispiele auf und gesteht, dass er bei dem Gedanken daran eine richtige Gänsehaut bekommt.