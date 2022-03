Pfarrei Heilige Familie Blieskastel : Fastenessen für ein Krankenhaus in Tansania

Lautzkirchen Am Sonntag, 27. März, feiert die Pfarrei Heilige Familie einen besonderen Gottesdienst um 10.30 Uhr in St. Mauritius Lautzkirchen. In diesem Gottesdienst, der von der Chorgruppe Kunterbunt mitgestaltet wird, steht das Gebet um die Themen Frieden und Klimaschutz im Mittelpunkt.

