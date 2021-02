Blieskastel : Faschings-Hits gab es diesmal online

Blieskastel Das Duo „Batschi und Jessica“ fand mit seinem Wunschkonzert eine hervorragende Resonanz.

Ein bisschen Spaß darf sein – gerade am Faschingswochenende in Zeiten von Kontaktbeschränkung in kleinem Kreis am Bildschirm zu Hause. Das sagten sich der Blieskasteler Baschti Kiefer und Jessica Oldenburger-Weis aus Peppenkum. „Seit sechs Jahren sind wir während des Jahres musikalisch als Duo zusammen, auch an der Faasenacht“, erzählte unserer Zeitung Baschti Kiefer. Musik gibt es auch getrennt: Der 29-jährige Kiefer spielt nicht nur bei der Blieskasteler Karnevalsgesellschaft „Nix wie druff“ alle Sitzungen als „Kapelle“, sondern auch am Faschingswochenende bei der Party im Sportheim des SC Blieskastel an der Florianstraße, während Jessica (36) bei der Feuerwehr Kirkel für Stimmung sorgt. „Da dies unter den bekannten Umständen nicht möglich war, entschlossen wir uns aus Spaß an der Freude mit einem Online-Wunschkonzert den Menschen zu Hause wenigstens im Wohnzimmer ein wenig gute Laune zu vermitteln“, hatte sich das Duo vorgenommen.