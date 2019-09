Da war die Verwirrung komplett : Falsche Polizisten und eine Ölspur

Blieskastel Kuriose Begegnung am Schlangenbrunnen. Ein Filmteam war hier zugange.

Die Feuerwehr Blieskastel musste am Sonntag (15. September) gleich zwei Mal ausrücken. Um 11.40 Uhr war die Truppe zunächst in Blieskastel tätig. Denn in einem Wohnhaus stand Wasser im Keller – in Höhe von etwa zehn Zentimetern. Ursache war laut Wehr-Pressesprecher Marco Nehlig ein Rohrbruch an der Heizungsanlage. Aufgrund des austretenden Wassers in die elektrische Heizungssteuerung musste der Kellerbereich komplett vom Netz genommen werden und ein Wassersauger kam zum Einsatz. Währenddessen war der Ziegelhütter Weg für den Verkehr nur einspurig befahrbar.