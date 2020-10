Nach der Messe Gutes tun in Biesingen und Oberwürzbach : Fair-Trade-Produkte in der Kirche

Biesingen/Oberwürzbach Am Sonntag, 18. Oktober, verkauft Franz-Josef Berwanger für den Saarländisch-Philippinischen Freundeskreis e.V. nach der 9-Uhr-Messe in Oberwürzbach wieder fair gehandelte Waren zugunsten der Saarland-Scholars der Don Bosco-Pfarrei in Tondo/Manila.

An diesem Sonntag findet ein weiterer Verkauf statt, und zwar nach der 11-Uhr-Messe in der Pfarrei St. Anna in Biesingen. Kaffee, Tee, Schokolade, Reis, Rosinen, Mango und anderes mehr sind dort auch im Angebot. Gerade in Tondo, wo es viele Arbeitslose und Tagelöhner gibt, hat die Corona-Pandemie hart zugeschlagen. So würde man gern einen zusätzlichen Betrag den Saarland-Schülern zu Weihnachten zukommen lassen. Infos gibt’s beim Vorsitzenden Franz-Josef Berwanger (Telefon 0171-953 16 65), der am Sonntag auch die Orgel in den genannten Kirchen spielen wird. Zahlreiche Fair-Trade-Produkte erhält man im Übrigen im St. Ingberter Fair-Trade-Laden, Ludwigstraße 17/Ecke Poststraße.