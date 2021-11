Für mehr Sicherheit : Blieskastel erstellt Radverkehrskonzept

Blieskastel Dadurch soll der Alltagsradverkehr in der Stadt besser und gleichzeitig sicherer werden.

Der Wandel beim Fahrradfahren ist deutlich spürbar: Das Fahrrad wird vom Freizeitgerät zum konkurrenzfähigen Verkehrsmittel. Durch die Elektromobilität steigen immer mehr Menschen auf und legen auch den Weg zur Arbeit, Schule oder zum Einkauf auf zwei Rädern zurück. Distanzen und Topografie verlieren an Bedeutung. Ob ein Weg mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, entscheidet sich zunehmend anhand anderer Faktoren, darunter der Fahrzeit und der gefühlten Sicherheit. Wege für Radfahrer, möglichst getrennt vom Kfz-Verkehr und ohne Stopps und Wartezeiten, machen das Rad damit zu einer echten Alternative zum Auto. Die Anforderungen an die Radinfrastruktur steigt auch in Blieskastel.