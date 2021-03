Schaden: Mehrere Tausend Euro : Fahrerflucht: Zeugen gesucht

Foto: dpa/Friso Gentsch

Blieskastel Am Mittwoch (17. März), in der Zeit zwischen 10.30 und 11.15 Uhr, ereignete sich auf dem Aldi-Parkplatz in der Saar-Pfalz-Straße in Aßweiler ein Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein grüner Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen geparkten, weißen Peugeot 2008 mit Homburger Kreiskennzeichen.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro.