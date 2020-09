Transporter verliert Farbeimer : Aufgewirbelte Farbe verschmutzt mehrere Autos auf der B 423

Webenheim Mindestens einen Farbeimer hat am Donnerstagmorgen, 17. September, ein VW Transporter gegen 8.50 Uhr in Webenheim, im Bereich des Kreisverkehrs der B 423 in der Bliestalstraße, verloren. Offensichtlich fiel der Eimer aufgrund nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung von dem Fahrzeug und ging auf der Fahrbahn zu Bruch.

Infolgedessen wurde die Fahrbahn des Kreisverkehrs nach Angaben der Polizei in Fahrtrichtung Homburg erheblich verschmutzt. Nachfolgende Fahrzeuge verteilten die weiße Farbe auf der B 423 bis zum Mitfahrerparkplatz an der Einmündung nach Wattweiler. Durch die aufgewirbelte Farbe wurden mehrere Fahrzeuge verschmutzt. Zudem musste die Fahrbahn durch ein Reinigungsfahrzeug der Straßen- und Autobahnmeisterei gesäubert werden. Die Ermittlungen zu dem Verursacher dauern an.