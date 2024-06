Konzert in Biesingen Evensong mit dem Von der Leyen-Chor

Biesingen · Aus Anlass des 120. Jahrestages der Grundsteinlegung in der Kirche St. Anna in Biesingen gestaltete der Von der Leyen-Chor des Gymnasiums Blieskastel einen Evensong in der katholischen Pfarrkirche. Die Initiative dazu ging von Gertrud Bohr aus, und wurde vom Chor gerne in die Tat umgesetzt.

20.06.2024 , 12:16 Uhr

Von der Leyen-Chor des Gymnasiums Blieskastel beim Evensong in der Biesinger Kirche. Foto: Monika Bohr