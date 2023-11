Konzert im Bahnhof Würzbach „Even Less“ spielen heute Abend im Bahnhof Würzbach

„Nun freuen wir uns riesig, endlich einmal in dieser traditionsreichen Location aufzutreten“, so Ben Schmitt der 18jährige Bandleader, der in Blieskastel sicher schon kein Unbekannter mehr ist. Der Eintritt ist frei. Die Band wird sämtliche Einnahmen aus der Hutsammlung der Aktion „In Gedenken an Mathis“ zur Verfügung stellen. Mathis war im Oktober bei einem Unfall in der Saar ertrunken. „Wir stehen mit dem Umfeld von Mathis Eltern in Verbindung und wollen einfach zeigen, dass auch in den schlimmsten Krisen niemand allein sein muss. Jede Spende, ob groß oder klein, ist ein Zeichen unseres Zusammenhalts, zeigt, dass wir auch in schweren Zeiten zueinanderstehen. Vielleicht können wir auch mit der Musik etwas Trost spenden,“ so Thomas Schmitt vom Bandmanagement.