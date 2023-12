Vortrag in Blieskastel Cannabis-Konsum macht aus Jugenderinnerungen „grünen Brei“

„In Blieskastel sind 200 Schülerinnen und Schüler zur Lesung gekommen. Diese richtet sich an die Klassenstufen neun, zehn und elf“, berichtet Sozialarbeiter Ralph Dejon von der Awo-Fachstelle „Praesent“. „Durch Fragen und Wortbeiträge der Zuhörer wurden die Lesungen lebendig. Das Thema ist gut angekommen, der Autor hat es geschafft, die Kinder abzuholen. Es gab viel Interesse an seiner Lebensgeschichte und der Sucht des Betroffenen in Hinsicht auf seine Familie und an seiner Meinung zu Cannabis. Amon Barth unterstützt die Alltagsarbeit, die die Sozialarbeiter in der Suchtprävention ohnehin verfolgen. Die Lesereise ist eine sehr gute Ergänzung unserer Arbeit“, so Dejon. Die Lesereise wurde durch die „Arbeitskreise Gemeindenahe Suchtprävention“ initiiert und ist finanziert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit.