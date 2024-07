Stadtart Blieskastel Erste Personalentscheidungen sind wohl gefallen

Eine Überraschung gibt es bei den Beigeordneten. Hier werden die Aufgaben künftig auf drei Personen verteilt. Erster Beigeordneter soll Patrick Hüther (CDU) werden. Er wird für den Fachbereich Umwelt, Planung und Bauen zuständig sein. Guido Freidinger (SPD) wird auch in Zukunft als Zweiter Beigeordneter für das große Thema Soziales (Schulen, Nachmittagsbetreuung, Kitas) zuständig sein. Der neue Dritte Beigeordnete heißt Johannes Engel (CDU) aus Aßweiler und wird die Aufgaben der bisherigen Ersten Beigeordneten Lisa Becker (Grüne) übernehmen. Die CDU hat im neuen Stadtrat 14 Sitze, die SPD noch elf, die AfD als drittstärkste Kraft hätte sechs Sitze erhalten können, kann aber nur vier Sitze mangels weiterer Bewerber besetzen. Die Grünen haben vier Sitze, Die Unabhängigen Blieskastel (DUB) drei Sitze und Albert Schnepp bleibt für Die Linke im Stadttrat. Der Rat in Blieskastel hat also zukünftig nur noch 37 statt 39 Sitze (wir berichteten ausführlich). Die SPD hat am vergangenen Dienstag über den Koalitionsvertrag mit den Christdemokraten abgestimmt, die CDU soll dem Vertragswerk an diesem Montag zustimmen.