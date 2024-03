Spende Jeweils 750 Euro gehen an Kita und Grundschule

Die Jüngsten, Joshua und Ella, hatten ihre Freude, als sie die Geldsäckchen in die Höhe halten durften, gefüllt waren diese mit insgesamt 1500 Euro. Den Erlös hatte der Verein um Isabelle Ziehl und Martin Hofmann auf diese Zahl aufgerundet, je die Hälfte in Höhe von 750 Euro gingen so an Kita und Grundschule für dringend notwendige Anschaffungen. „Der Zuspruch und die Teilnahme bei den Adventsfenstern zeigt, in Aßweiler lebt die Dorfgemeinschaft“, so Marco Hillinger zum Abschluss der kleinen Feier.