Erinnerungen an Kriegszeiten in Blieskastel : Eine Liebe in schweren Kriegszeiten

Der langjährige Pädagoge Jürgen Baquet hat ein eindrucksvolles Buch über die Liebe seiner Eltern in den Kriegswirren verfasst. Foto: Jürgen Baquet

Niederwürzbach 132 Briefe seines Vaters als Soldat im Zweiten Weltkrieg an seine Mutter Ida hat der Niederwürzbacher Jürgen Baquet in einem Buch verewigt.

Jürgen Baquet hat viele Jahre als Lehrer an der Grundschule am Würzbacher Weiher gearbeitet. Weit über die Grenzen der Region ist Baquet auch bekannt in seiner Tätigkeit als langjähriger Vorsitzender des Clubs der Filmautoren (AFW-Blieskastel) mit Ursprung in Niederwürzbach, der kürzlich auf sein 50-jähriges Bestehen zurücksehen konnte.

Im Alter von nun 74 Jahren ist Baquet unter die Buchautoren gegangen. „Mein Liebchen, wie vermiss´ ich dich!“ ist die sehr persönliche Liebes- und kurze Ehegeschichte seiner Mutter Ida und seines leiblichen Vaters Walter. Jürgen Baquet hat sie aufgezeichnet anhand von Briefen und Gedichten, die vor allem sein Vater seiner geliebten Ida („mein Liebchen“) von vielen Stationen seines Soldatenlebens während des Zweiten Weltkriegs hat zukommen lassen. Jürgen Baquet war zwei Jahre alt, als sein leiblicher Vater an den Spätfolgen einer Kriegsverletzung starb. Wie der frühere Pädagoge im Vorwort ausführt, hatte er „keinerlei persönliche Erinnerungen“ an seinen leiblichen Vater. Seine Mutter hat später noch einmal geheiratet: „Mein Stiefvater Sepp behandelte mich von Anfang an wie sein eigenes Kind“, nennt Baquet als Gründe, warum er seinen leiblichen Vater als Kind kaum vermisste und deshalb auch nicht groß nach seinem leiblichen Vater gefragt hatte: „Er blieb der Vater auf dem Foto an der Wand, aber zu meiner Familie gehörte er eigentlich nicht richtig“. Dies sollte sich ändern, als Baquet nach dem Tod seiner Mutter in einer bis dahin verborgenen Weinkiste die 132 Briefe seines Vaters an seine Mutter fand. Beim Öffnen der vielen Zeitdokumente, verfasst von seinem Vater als Abbild der damaligen Situation zweier junger Menschen, die sich liebten, aber wegen der besonderen Umstände und den Widrigkeiten jener Kriegstage oft nicht zueinander finden konnten, wurde Baquet sehr emotional: „Von meinem Vater, nach 70 Jahren hatte ich etwas von meinem Vater bekommen, hielt etwas in meinen Händen, das auch er in seinen Händen gehalten hatte“.

Info Hier gibt es das Buch zu kaufen Jürgen Baquet: Mein Liebchen, wie vermiss´ich dich! Über eine große Liebe mitten im Krieg. Erschienen 2021, 2. Auflage 2022. Zu beziehen direkt bei Jürgen Baquet, Theresienstraße 9 in Niederwürzbach mit einer persönlichen Widmung oder in der Gollenstein-Buchhandlung in Blieskastel oder der Buchhandlung Friedrich in St. Ingbert zum Preis von 9,95 Euro.

Anhand dieser Briefe, geschrieben aus den Stationen seines Soldatendienstes, kann man sehr lebendig die unterschiedlichsten Wegstrecken der beiden Liebenden mitverfolgen, ja mitfühlen. Es beginnt mit der zufälligen Bekanntschaft der beiden Eltern von Baquet, den oft nur kurzen, glücklichen Momenten bis hin zu Schicksalsschlägen, auch Zweifeln an dem Zusammenhalt der Beziehung. Eindrucksvoll schildert Walter Baquet in seinen Briefen die Sehnsucht nach seiner lieben Ida, seine Verzweiflung in schwierigen Situationen, wo er glaubt, nicht lebend aus diesem Kriegsinferno herauszukommen. Er schaffte es am Ende, lebend dieser Kriegswirren zu entkommen, um dann schließlich seine geliebte Ida zu heiraten. Aus der Ehe wurde Jürgen geboren, aber dann schlug das Schicksal wieder unbarmherzig zu: Walter Baquet starb während eines Fußballspiels, die Krankheit des Krieges, das Fleckfieber, auch „Soldatentyphus“ genannt, hatte ihn mit seinen Spätfolgen schrecklich eingeholt. Als sich der Schreiber dieser Zeilen mit dem Buch (mit zunächst einiger scheuer Skepsis) befasste, hatte er die Befürchtung, zu tief in die Liebe zweier Menschen einzudringen, sozusagen die Intimsphäre der Liebenden posthum zu stören. Aber der Briefwechsel ist sehr eindrücklich, nie wird es peinlich, man ist zutiefst gerührt und auch berührt von der Geschichte dieser beiden jungen Menschen im Krieg. Es sind diese Hilferufe eines jungen Soldaten, die unter die Haut gehen: „Ich bin doch noch so jung, und was habe ich bisher von meiner Jugend gehabt?“, schreibt Walter Baquet an sein „Liebchen“ Ida aus der Gefangenschaft. Aktueller denn je.