Dem Täter auf der Spur : Entsetzt über den illegal abgeladenen Müll

Breitfurt Im Fall von Breitfurt hat man vermutlich einen Täter ermittelt. Neueste Zahlen sprechen saarlandweit eine eindeutige Sprache.

Nachdem anschließend in den sozialen Medien auf den Frevel hingewiesen wurde, gingen gute Hinweise aus der Bevölkerung ein. Darunter befand sich auch ein Foto eines weißen „Pritschenwagens“, auf dem sich Müll befand, vermutlich das Fahrzeug der Täter. Gemeinsam mit den im Abfall aufgefundenen Schriftstücken, konnte so in enger Zusammenarbeit mit der Blieskasteler Ordnungsbehörde ein mutmaßlicher Verursacher ermittelt werden.

Grund genug einmal dort nachzufragen, wie sich in der Barockstadt die Situation des „illegalen Müllgeschehens“ insgesamt darstellt. So erwähnte der Vorarbeiter des Baubetriebshofs und stellvertretende Amtsleiter Steffen Uhl, dass sich die Menge in den letzten Jahren stetig erhöht habe. Zuletzt hätte sogar in Altheim eine Wagenladung mit Eternitplatten beseitigt und entsorgt werden müsen. Derzeit sei es so, dass – zusammen mit dem in Papierkörben im gesamten Stadtgebiet zusammengetragenen Müll – allwöchentlich zwei gefüllte Container mit einem Fassungsvermögen von jeweils 15 Kubikmeter durch eine Fachfirma in die Müllverbrennungsanlage nach Velsen gebracht werden müsse.