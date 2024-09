Entenrennen in Bierbach Gelbe Quietsch-Entchen brachten viel Gaudi ins Grohbachtal

In zwei Arbeitseinsätzen hatten die Mitglieder des Ortsrates den Grohbach noch einmal aufgehübscht, Sträucher am Ufer zurückgeschnitten, Unrat und Steine entfernt. Damit war die Rennstrecke präpariert, und die ersten Enten wurden ins Wasser gelassen. Start war am Oberlauf, in der Nähe der Waldschenke, das Ziel war kurz vor dem Parkplatz. Mitglieder des Ortsrates halfen den „verunglückten“ Enten mit langen Stöcken wieder auf oder in die Strecke, die Enteninhaber liefen am Weg mit und fieberten dem Zieleinlauf entgegen. Es gab mehrere Vorläufe, unterteilt in Kinder- und Erwachsenen-Rennen. Jeweils 20 Enten lieferten sich pro Lauf ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In den Endlauf schafften es die jeweils drei ersten Renn-Enten und die allerletzte eines jeden Laufs.