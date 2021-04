Debatte um Windkraft in Blieskastel : BEG: Windkraft leistet wichtigen Beitrag zum Klimaschutz

Blieskastel Die Bürger-Energiegenossenschaft Bliesgau eG (BEG Bliesgau eG) möchte versuchen, zur Versachlichung der Diskussion um die Windkraftnutzung in Blieskastel beizutragen. Zum Thema Windenergie im Wald habe es Einlassungen gegeben, die auf Unkenntnis und diffusen Ängsten beruhten, schreibt die BEG in einer Pressemitteilung.

Dies sei auch in Blieskastel so und selbstverständlich müsse es möglich sein, in moderatem Umfang, Windenergie auch im Wald – wohlgemerkt nicht in ökologisch hochwertigen Wäldern – zu nutzen. Wenn nach Berücksichtigung vieler Restriktionen in einem ergebnisoffenen Flächennutzungsverfahren und einem anschließenden aufwändigen Genehmigungsverfahren am Ende die eine oder andere Windanlage (WEA) im Wald errichtet wird, so müssen etwa 0,8 Hektar für ein Windrad gerodet werden. Eine entsprechende Fläche muss dann in der Nähe wieder aufgeforstet werden.