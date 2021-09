Schülerin aus Homburg scheidet aus : Traum vom ESC erfüllt sich für Emilie nicht

Homburg/Blieskastel Die Homburgerin Emilie Laschke war beim Vorausscheid des Nachwuchs-Musikwettbewerbs in Erfurt unterlegen. Zufrieden ist sie dennoch. Jetzt ruft die Schule.

Um 20.39 Uhr war am Freitag in Erfurt und live auf der Mattscheibe des Kinderkanals (Kika) klar: Pauline (zwölf) aus Wolken bei Koblenz wird Deutschland am 19. Dezember beim Junior-Eurovision-Song-Contest (ESC) in Paris vertreten. Somit entschieden sich die Zuschauer mit ihrer Internet-Abstimmung gegen Marta (zehn) aus Bad Salzuflen und gegen Emilie (13) aus Homburg.

13-Jährige in Vorauscheid am 10. September : Schafft es Emilie Laschke zum Junior ESC?

Wir erreichen die junge Sängerin am Samstagnachmittag in dem Moment, als sie, nach der Heimfahrt von Erfurt, gerade wieder in Homburg zu Hause die Tür hereinkommt. „Mir geht es ziemlich gut. Ich hatte viel Spaß“, blickt die Schülerin nach einer Woche Vorbereitung beim Kika und der Live-Sendung zurück. Klar sei sie aufgeregt gewesen, doch ein Teil der Anspannung habe sich vormittags, als die Generalprobe stattfand, etwas gelegt, da man dann genauer wusste, was auf einem zukommen wird, so Laschke.