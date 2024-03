Kita Biesingen Eltern sorgen für neuen Glanz in der Kita Biesingen

“ machten sich viele helfende Hände munter ans Werk: „Schon der Auftakt am Freitag war ein voller Erfolg und es sind insgesamt mehr da gewesen als im Vorhinein angemeldet“, berichtet Kita-Leiterin Sabine Betz freudestrahlend. Mit dieser Wochenendaktion geht sie ihr erstes Elternprojekt an. Doch auch die Kleinsten durften schon am Freitagmorgen mithelfen, alles freizuräumen und waren ganz aufgeregt, dass ihre Eltern nachmittags zum Streichen kommen. „Für Veränderungen braucht es manchmal auch den Tapeten- oder besser gesagt den Farbwechsel“, so Betz und wusste diesen Rahmen auch zum Kennenlernen und sich Vernetzen mit den Eltern zu nutzen.