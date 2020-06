Ein Vorzeige-Unternehmen in Blieskastel : Die Photovoltaik – das ist sein Metier

Firmenchef Udo Schmidt in den neuen Räumen. Noch ist nicht alles hundertprozentig fertig, aber der Umzug ist schon in vollem Gang. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel Das Unternehmen Elektro Udo Schmidt hat sich bezüglich Sonnenenergie einen Namen gemacht. Der Umzug in Webenheim steht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Schwarz

Vor 24 Jahren fing es als Nebenerwerb an, inzwischen hat es sich zu einem leistungsstarken mittelständischen Unternehmen ausgewachsen. Die Firma Elektro Udo Schmidt mit Sitz in Webenheim findet man zukünftig in neuen Räumen im Industriegebiet „Zum großen Günterstal“.

Udo Schmidt kann sich noch gut an die Anfänge erinnern, er war damals noch bei der Firma INA in Homburg beschäftigt, hatte aber schon zwei Mitarbeiter angestellt: „Wir waren ein klassischer Elektroinstallationsbetrieb für Privatkunden“. Aber der Betrieb wuchs, und damit konnte man sich auch auf andere Tätigkeitsfelder konzentrieren. Sehr schnell wuchs deshalb auch die Photovoltaik-Sparte. Hier kann man das Unternehmen zu den regionalen Marktführern zählen. Aber nicht nur auf den Dächern von Privathäusern montiert man die Solarpaneelen, sondern inzwischen installiert man auch große Freilandanlagen, die dann auch von Schmidts Firma betreut und gewartet werden.

Inzwischen wagt man sich auch an große Projekte, man arbeitet für Auftraggeber der öffentlichen Hand ebenso wie für Großkunden, etwa die Firma Lidl. Inzwischen sind rund 30 Leute bei der Firma beschäftigt, sechs Büroangestellte, der Rest Monteure. Dabei hat man noch viele Beschäftigte der ersten Stunde, die der Firma treu geblieben sind. „Und wir bilden auch immer wieder aus, rekrutieren unser Personal so aus den eigenen Reihen“, unterstreicht Unternehmer Schmidt.

Die Sparte Photovoltaik macht inzwischen einen großen Teil der betrieblichen Aktivitäten aus: „Da hast du etwa fünf bis zehn Cent Stromentstehungskosten, da kommt kein Kraftwerk mit“, erklärt der Firmenchef. Zudem seien die Anlagen in den letzten Jahren immer billiger geworden. Und man produziere den Strom damit lokal und dezentral und entlaste auch noch das Netz, bekräftigt Udo Schmidt.

Das sind Dinge, die dem Firmengründer am Herzen liegen, schließlich hat er eine insgesamt ökologisch geprägte Grundeinstellung und sitzt auch für die Grünen im Stadtrat. Und in dieses Gesamtbild passen auch die neuerlichen Geschäftsideen: Udo Schmidt setzt auf Elektromobilität und baut neuerdings Ladestationen für Elektroautos. In der Florianstraße in Blieskastel entstand so ein großer Energiepark auch für schnelle Lademöglichkeiten. Zurzeit ist ein großer Energiepark unmittelbar neben dem Outlet-Center in Zweibrücken im Bau. Auch Ladestationen für den Endverbraucher im eigenen Haus werden ebenso installiert wie Ladesäulen vor öffentlichen Gebäuden oder Einkaufsmärkten. Es ist klar, dass Udo Schmidt selbst mit einem Elektro-Tesla unterwegs ist und zudem nach und nach auch den Firmenfuhrpark auf E-Mobilität umrüsten will.