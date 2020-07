Sommerakademie in Blieskastel : Kreative trotzen den Corona-Erschwernissen

Blieskastel Die Sommerakademie von ARTefix in Blieskastel forderte in diesem Jahr besondere Flexibilität von Teilnehmern und Veranstaltern.

Die Blieskasteler Sommerakademie in Zusammenarbeit mit der saarpfälzischen Kunstschule ARTefix läuft in der dritten Woche. Eine Zwischenbilanz der Veranstalter ist positiv. „Endlich wieder mit Menschen kreativ zusammen kommen“, das war und ist der größte Wunsch der Teilnehmer der Sommerakademie. Viele schöne Kurse konnten und können noch stattfinden, aber viele mussten aus Platzmangel abgesagt werden. Das Gymnasium, in dem in Vergangenheit viele Kurse stattfanden, wird für die Notbetreuung gebraucht und die Hallen sind geschlossen. Dank der Unterstützung durch Bürgermeister Bernd Hertzler, konnten und können in den ersten drei Ferienwochen in der Bliesgau-Festhalle einige Kurse angeboten werden. Portrait, Freie Malerei – Mein Weg zum Bild, Impro-Theater für Kinder und für Erwachsene und sogar in der 3. Woche ein kleiner Zirkus für Kinder. Ebenso durften zwei Räume in der Grundschule genutzt werden, obwohl sie im Moment saniert wird. Wie immer ist die freie Malerei in der Orangerie untergebracht, ebenso die „Freiluftkurse“ an ihren angestammten Plätzen im Orangerie-Garten und auf dem Schulhof der Franz-Carl-Schule. Mane Hellenthal stellte die Malschule in der Kardinal-Wendel-Straße für zwei Kinderkurse zur Verfügung und in Homburg-Schwarzenacker konnten die Räume in der Historischen Schuhfabrik für drei Acryl-Malkurse genutzt werden. Der Chor darf in der Schlosskirche proben und im Kardinal-Wendel-Saal findet der Tanzkurs „Tanz und Sein“ statt. Elmar Becker bot seine Eventscheune neben der „Alt Schmidd“ für drei Wochen an. Dort finden die Musikkurse und Flamenco statt.