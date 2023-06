Theophil Gallo macht in Blieskastel „Schule“ Eine Unterrichtsstunde mit dem Landrat

„Landrat macht Schule“, nach der Pandemie-Pause war es wieder so weit: Landrat Theophil Gallo war Gast im Von-der-Leyen-Gymnasium in Blieskastel. In der Aula des Gymnasiums hatten sich über 80 Oberstufenschüler mit ihren Lehrern eingefunden, um sozusagen Staatsbürgerkunde aus erster Quelle zu erfahren. Auf der Bühne erstmals das neue Roll-Banner der Kreis-Presseabteilung mit dem Konterfei von Willi Graf und dessen Ausspruch „Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung“. Und auf der rechten Seite konnte man ukrainische, polnische und deutsche Stichworte lesen, die auch den Rahmen für den Vortrag des Landrats absteckten.