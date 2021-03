Corono-Schnelltest in der Kirche : Eine Premiere im Bistum Speyer

Bei Cosima Bieringer nutzte in der Pfarrkirche in Ballweiler auch Pfarrer Hieronim den Antigen-Schnelltest. Foto: Hans Hurth

Ballweiler Einen Antigen-Schnelltest gab es in der Pfarrkirche St. Josef Ballweiler. Eine Idee von Pater Hieronim.

Eine Premiere im Bistum Speyer gab es – nach einer Idee von Pfarrer Pater Hieronim – in der Pfarrkirche St. Josef Ballweiler. In Zusammenarbeit mit dem Caritasausschuss der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi Blieskastel bot die Mandelbachtal-Apotheke Ommersheim einen Antigen-Schnelltest an, der nach Veröffentlichung in unserer Zeitung 31 Nutzer in den hinteren Teil des Gotteshauses führte.