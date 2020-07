Das Ende eines einst hoffnungsvollen Projekts : Eine blühende Wiese muss weichen

So oder so ähnlich sieht idealerweise eine Blühwiese zum großen Nutzen von Insekten aus. In Niederwürzbach wurde ein solcher Grünstreifen angelegt. Er konnte jedoch nicht richtig gedeihen, sagt die Ortsvorsteherin. Foto: Dieter Lorig

Niederwürzbach Bürger-Beschwerden in Niederwürzbach. Ortsvorsteherin führt Gründe für die Maßnahme ins Feld.

Eine Gruppe Niederwürzbacher Bürger, die nicht namentlich genannt werden möchte, hat sich an unsere Zeitung gewandt. Sie schreibt: 2017 sei in der Würzbach-Aue (Hallenstraße) für mehrere Tausend Euro Steuergelder und durch viele ehrenamtliche Stunden eine Blumenwiese angelegt worden. Unsere Zeitung berichtete darüber im November besagten Jahres („Blühfläche für ein schöneres Ortsbild“). Inzwischen, so heißt es in dem Brief an die Redaktion, würden dort verschiedene Wildblumen wachsen, die Wiese werde, ihrem löblichen Zweck entsprechend, von Insekten und Vögeln angenommen. Von ortsansässigen Kommunalpolitikern werde zwar behauptet, die Wiese sei „nix“, das jedoch zeuge von Unkenntnis: „Eine Wildblumenwiese sieht eben nicht aus wie ein bunter Blumenstrauß“, heißt es wörtlich. Nun jedoch solle der neue Kindergarten genau auf die Wiese am Würzbach gebaut werden, „und das völlig ohne Not“. Die Kita könne auch dort gebaut werden, wo sie jetzt steht, wenige Hundert Meter von der Blumenwiese entfernt: „Das wäre sinnvoll“. Was jetzt geschehe, sei umweltpolitisch nicht in Ordnung: „Die mehrere Tausend Euro teure Blumenwiese wird einfach überbaut, Steuergeld verschwendet und ehrenamtliche Arbeit mit Füßen getreten.“