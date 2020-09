Kirchenportal aufgehebelt : Unbekannte brechen in Bierbach in die protestantische Kirche ein

Foto: dpa/Friso Gentsch

Bierbach Unbekannter Täter sind zwischen Freitag und Samstag, 18. und 19. September, in die Protestantische Kirche in Bierbach eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter die Eingangstür der Kirche auf und gelangten so in das Innere der Kirche.

Es wurde durch die Einbrecher nichts entwendet.