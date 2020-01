Polizei sucht Zeugen : Einbrecher dringen in eine Bäckereifiliale ein

Altheim Einbrecher sind in eine Bäckereifiliale in der Hornbacher Straße in Altheim eingedrungen. Laut Polizei wurde die Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag, 10. auf 11. Januar, verübt. Derzeit sind die Täter noch unbekannt.

