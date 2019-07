Aus dem Polizeibericht : Einbruch in Aßweiler: Polizei sucht Zeugen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Aßweiler Zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen der Saarbrücker Straße in Aßweiler kam es am Freitag, 5. Juli, im Zeitraum von 9 bis 11.15 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter hebelte den polizeilichen Angaben zufolge die zur Straße gelegene Hauseingangstür auf und verschaffte sich Zutritt zum Innern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vermutlich aufgrund der anwesenden Hunde der Eigentümerin ließ der Täter jedoch von einer weiteren Tatbegehung ab und verließ das Anwesen ohne Diebesgut.