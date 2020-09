Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stiehlt Bargeld aus einer Apotheke in Blieskastel

Blieskastel ) Ein unbekannte Täter ist zwischen Sonntag, 13. September, gegen 1.30 Uhr, und Montag, 14. September, 6.30 Uhr, wurde in eine Apotheke in der Zweibrücker Straße in Blieskastel eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde tur Tatausführung wurde unter anderem eine Tür aufgehebelt.

Der Einbrecher hat nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Bargeld entwendet.