Einbruch in Blieskastel : Diebe stehlen Auto und Werkzeug

Foto: dpa/Carsten Rehder

Blieskastel Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch, 26. August, in die Werkhalle einer Metallbaufirma in der Bliesgaustraße in Blieskastel eingebrochen. Zuvor hatten sie ein Glaselement eingeschlagen. Der oder die Täter nahmen den Schlüssel eines weißen Mercedes Sprinter und beluden diesen mit hochwertigen Schweiß- und Bohrwerkzeugen der Marken ESAB und Hilti.

Dann flüchteten sie mit dem Fahrzeug. Die Schadenshöhe dürfte sich im fünfstelligen Euro-Bereich bewegen.