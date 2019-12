Langfinger scheiterten : Einbrecher scheiterten an gut gesicherten Türen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Niederwürzbach Am Montag zwischen 6.50 und 17.05 Uhr, ist in der Mühlenstraße in Niederwürzbach ein Einbruch gescheitert. Unbekannte Täter hatten die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und versucht, die auf der Gebäuderückseite befindliche Hauseingangstür des freistehenden Einfamilienhauses sowie die davor befindliche schmiedeeiserne Sicherungstür zu öffnen.

Durch die Manipulationen wurden die Schlösser beider Türen beschädigt und mussten ausgetauscht werden.