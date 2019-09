Historisch hochinteressant : Ein prächtiger Schlosspark wird lebendig

Aßweiler Die Mitglieder des Arbeitskreises Heimatgeschichte Aßweiler haben höchst erstaunliche Erkenntnisse zutage gefördert.

„Was Sie hier und heute hören und sehen werden, haben Sie noch nie vorher gehört - auch in der Schule nicht. Sie sind die ersten Menschen, die diese noch sehr frischen Informationen außerhalb des Arbeitskreises Heimatgeschichte Aßweiler aus allererster Hand erhalten.“ Diese Ankündigung von Dagmar Schuler, 2. Vorsitzende des Vereins, weckte nun vollends die Neugier der rund 30 Gäste, die der Einladung des Arbeitskreises zu einer ganz besonderen Tour auf der Hochfläche zwischen Aßweiler und Seelbach gefolgt waren. Angekündigt war unter dem Motto „Gärten mit Geschichte“ eine Reise ins Jahr 1788. Als Gastgeber begrüßten der 1. Vorsitzende Horst Witte und „Zeitzeugin“ Durchlaucht Maria Anna von der Leyen höchstselbst (Dagmar Schuler) die Teilnehmer am Wegekreuz bei Aßweiler. Bereits die erste Führung des Arbeitskreises vor vier Jahren stieß auf enormes öffentliches Interesse, und schon damals platzte eine kleine Bombe mit dem Vorstellen der Ergebnisse der ehrenamtlichen Heimatforscher. Seinerzeit wurden die historisch belegten Stationen von bedeutsamen Bauwerken auf der Anhöhe vorgestellt. Und nun ging es ins Detail.

Kleine Zeitreise: Raue Sitten herrschten im 18. Jahrhundert. Auf der großen Ebene zwischen Seelbach, Biesingen und Aßweiler wurden, dem damaligen Zeitgeist entsprechend, in den 1780er Jahren kurzerhand die ursprünglichen Ackerflächen enteignet und die Bewohner umgesiedelt. Das Areal war nun gräflicher Besitz, das Betreten verboten. Eine Umgehungsstraße wurde gebaut, so dass in Ruhe hier entstehen konnte, was als Sommerresidenz zur Erholung der Grafen-Familie gedacht war. Die Äcker wurden zu einer Parklandschaft im englischen Stil umgeformt. Philipp Graf von der Leyen (1766-1829), Sohn von Gräfin Maria Anna, schuf sich hier sein Rückzugsgebiet - eine Art Ferienpark – „zum höchstselbigen Genuss“. Abseits der Schlossgebäude auf Aßweiler Gemarkung entstand zunächst ein landwirtschaftliches Mustergut, der Schweizer Hof, nach Vorbild eines schweizerischen Milchviehbetriebes seiner Zeit – einschließlich Käserei. Nur wenige Gehminuten entfernt entstand innerhalb kurzer Zeit eine aus bis zu zwölf Gebäuden bestehende Schlossanlage im Stile des seinerzeit hochmodernen englischen Landschaftsbaus. Das Ensemble bestand aus dem Landschlösschen „Bagatelle“, dem Landhaus Schönbornlust, Gesindehäusern und Menagerie und soll insgesamt wohl einem kleinen Dorf nachempfunden gewesen sein, einschließlich einer Kirche, in der ein „Komödienhaus“, also ein Theater, untergebracht war.