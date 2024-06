Männerchor Blies Ein erneuter Besuch am Mont d’Huisnes

Als junger 20-jähriger Sänger des Männerchores Niedergailbach nahm Gersheims früherer Bürgermeister Siegfried Wack an der Einweihung des Soldatenfriedhofes Mont d‘Huisnes bei Saint Malo in der Normandie teil. Er war Teil des großen Chores des Sängerkreises Blies, der am 14. September 1963 unter dem Dirigat des Kreischorleiters Heiner Oesterlein die Feierlichkeiten des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge musikalisch umrahmte. Jetzt zog es Wack, der neben dem Wolfersheimer Ludwig Weber der letzte noch lebende Sänger des damaligen Ensembles ist, wieder an den Ort, an dem über 6000 deutsche Gefallene, insgesamt rund 12000 Kriegsteilnehmer, ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Die Gedenkfeier zum 60-jährigen Bestehen hatten Bauarbeiten verzögert. Jetzt war wohl beabsichtigt, sie in die zeitliche Nähe des Gedenkens an die Landung der Alliierten an der Küste der Normandie am 6. Juni 1944 zu rücken. „Es war ein eindrückliches Erlebnis,“ erzählt der heute 81-jährige Wack. „Damals fielen mir die vielen Gräber junger Männer auf. Es war bewegend zu erkennen, dass hier ein Teil der Zukunft Deutschlands ruht.“ Erst kurz im Amt des Bürgermeisters von Gersheim lud der Volksbund wieder zu einer Informationsfahrt zu deutschen Kriegsgräberstätten ein. Der Sängerkreis Blies besuchte die Gedenkstätte in Huisnes-sur-Mer in der Folge im Fünfjahres-Abstand.