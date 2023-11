Stadtrat Blieskastel Ein einstimmiges Nein zum Kalkabbau

In der Sitzung des Blieskasteler Stadtrates am Donnerstagabend war der Landesentwicklungsplan (LEP) ein Themenschwerpunkt. Das saarländische Innenministerium hat den Neuaufstellungsprozess des LEP initiiert. Der LEP ist ein strategisches Lenkungs- und Koordinierungs-Instrument, das in gewissen Intervallen an aktuelle Herausforderungen (demografischer Wandel, Klimawandel, Energiewende, Sicherung der Daseinsvorsorge) angepasst werden muss. Der Landesentwicklungsplan für das Saarland wird in diesem Sinne eingesetzt, um damit die für die räumliche Entwicklung und Ordnung bestehenden Herausforderungen im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung zu bewältigen.