Pfarrei Heilige Familie Blieskastel Hiltrud Hartmann stellt in Lautzkirchen Guarani-Projekt vor

Hiltrud und Herbert Hartmann haben vor 38 Jahren während ihres sechsjährigen Aufenthaltes in Argentinien mit der Hilfe für das indigene Volk der Guarani in der Provinz Misiones im Nordosten Argentiniens begonnen. Diese Menschen leben in unermesslicher Armut und sind Ausgestoßene in ihrem eigenen Land. Durch die Abholzung der Regenwälder haben sie ihren Lebensraum und damit ihre Traditionen verloren, sie vegetierten dahin, ohne Personaldokumente, ohne schulische Bildung, ohne medizinische Versorgung.