Sportgelände Brrenschelbach Der ehemalige Sportplatz in Brenschelbach wird umgestaltet

Die Reaktion überraschte. Rund 60 Brenschelbacher und Riesweiler, zehn Prozent der Gesamtbevölkerung waren gekommen und steuerten Ideen bei. Das war dann vor zwei Jahren auch die Initialzündung zur Gründung eines Vereins, dem zur Förderung von Jugend, Freizeit und Natur Brenschelbach. Vorsitzender wurde Mario Müller. Jetzt galt es zu erfahren, wie nutzbar das Areal ist. In einer Ortsratssitzung wurde die „Vision“ dann auch erstmals öffentlich vorgestellt, eine Konzeption für eine Freizeit- und Sportanlage Brenschelbach. Werde die „Vision“ umgesetzt, könnten, Kinder Jugendliche und Erwachsene, unter anderem Sport in einem modernen, zeitgemäßen Umfeld mit besten Voraussetzungen und in zentraler Lage ausüben. „Unser Konzept sieht vor,“ so ist in dem achtseitigen Papier nachzulesen, „ein breites Angebot für fast alle Altersstufen zu erschaffen“, so die Initiatoren. Doch mit Anfangen war erstmal nichts. Bei der Stadtverwaltung erfuhr man, dass der Bebauungsplan geändert werden muss, damit eine andere Nutzung als einem Sportplatz möglich ist. Zwischenzeitlich wurde ein Nutzungskonzept erstellt, welches im Rahmen der Teilnahme des Kreis-Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ durch die Jury des Saarpfalz-Kreises für den Preis der Ministerin vorgeschlagen wurde. Mit Erfolg: Brenschelbach wurde ausgezeichnet, erhielt einen mit 2500 Euro dotierte Sonderpreis der saarländischen Umweltministerin Petra Berg, weil es Kriterien erfüllte, die sowohl nachhaltig waren als auch vorhandene Infrastruktur „in Wert setzte“.